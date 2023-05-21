Варто розуміти, що контрнаступ не закінчить війну, - головред "Главкому" Шлінчак

Таку думку він висловив в етері "Еспресо".

"Не треба думати, що контрнаступ закінчить війну. Не треба розуміти, що контрнаступ - це стовідсоткова подія, яка буде без жертв і що будуть воювати якісь ноунейм-кіборги, і ми не будемо мати абсолютно ніяких втрат", - сказав Шлінчак.

Він зазначив, що всі прекрасно розуміють, що під час наступальних операцій завжди втрачається досить багато людських життів. Тож, за його словами, непотрібно легковажити цим фактором.

"Я звичайно не закликаю тут, щоб ми не сподівалися на Збройні Сили України, але треба розуміти ціну, яка буде також оплачена за кожний метр української землі", - наголосив Шлінчак.