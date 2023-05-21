Варто розуміти, що контрнаступ не закінчить війну, - головред "Главкому" Шлінчак
Керівник правління Інституту світової політики, головний редактор "Главком" Віктор Шлінчак заявив, що не треба вважати, що контрнаступ закінчить війну Росії проти України
Таку думку він висловив в етері "Еспресо".
"Не треба думати, що контрнаступ закінчить війну. Не треба розуміти, що контрнаступ - це стовідсоткова подія, яка буде без жертв і що будуть воювати якісь ноунейм-кіборги, і ми не будемо мати абсолютно ніяких втрат", - сказав Шлінчак.
Він зазначив, що всі прекрасно розуміють, що під час наступальних операцій завжди втрачається досить багато людських життів. Тож, за його словами, непотрібно легковажити цим фактором.
"Я звичайно не закликаю тут, щоб ми не сподівалися на Збройні Сили України, але треба розуміти ціну, яка буде також оплачена за кожний метр української землі", - наголосив Шлінчак.
- 11 травня CNN із посиланням на високопоставленого військового посадовця США та високопосадовця Заходу зазначило: українські Сили оборони почали формувати операції напередодні очікуваного контрнаступу проти російської армії.
- Згодом у Defense Express припустили, що Україна планує та готується до декількох контрнаступів, щоб звільнити всі окуповані території.
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