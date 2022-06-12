"Ваш родич у полоні!": на Запоріжжі викрили шахрайську схему
На Запоріжжі СБУ викрила схему "Ваш родич у полоні!", коли за гроші пропонували рідним "полонених" українських військових визволити їх
Про це повідомила СБУ в телеграмі.
"На Запоріжжі були викриті зловмисники, які телефонували рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонували свою "допомогу" у нібито визволенні їх з полону", - зазначили у спецслужбі.
Зокрема, шахраї пропонували такі "послуги":
- телефонна розмова з полоненим - від 10 до 50 тис. грн;
- визволення з полону - від 50 до 200 тис. грн;
- перевезення тіла загиблого - до 10 тис. грн.
Жодних обіцянок вони не виконували, а після отримання грошей припиняли виходити на зв'язок. Організатором "схеми" став чоловік, який зараз перебуває в тимчасово окупованому Маріуполі. Нещодавно він вийшов із в'язниці.
У Запоріжжі він мав спільницю. Жінку затримали співробітники української спеслужби.
"Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за "визволення" родича з полону, негайно звертайтесь до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених: +38 067 650-83-32, +38 098 087-36-01 або на електронну адресу [email protected]", - наголосили в СБУ.
- 25 травня Генштаб ЗСУ попередив, що родичам українських військових почали надходити підозрілі телефонні дзвінки з пропозиціями "надати інформацію".
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