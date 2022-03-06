"Ваша допомога сьогодні як ніколи потрібна державі": Шмигаль закликав український бізнес відновити роботу та виробництво

Про це очільник уряду повідомив у своєму відеозверненні.



Шмигаль закликав відновити роботу підприємств у регіонах, де працівники можуть бути у безпеці.

"Звертаюсь до бізнесу! І до тих, які працюють. До тих, хто в ці часи евакуювався в інші регіони. До Вас також прохання. Якщо немає небезпеки, збирайте своїх працівників та відновлюйте виробництво! Ваша допомога сьогодні як ніколи потрібна державі", – заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Україні немає загрози дефіциту продуктів. Заступник міністра економіки Тарас Висоцький зазначив, що на цей час запасів пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, цукру та іншої продукції в Україні є дворічний запас, тож "українцям немає причин панікувати".

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