"Ваша допомога сьогодні як ніколи потрібна державі": Шмигаль закликав український бізнес відновити роботу та виробництво
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав український бізнес відновити роботу та виробництво, адже допомога підприємців необхідна державі
Про це очільник уряду повідомив у своєму відеозверненні.
Шмигаль закликав відновити роботу підприємств у регіонах, де працівники можуть бути у безпеці.
"Звертаюсь до бізнесу! І до тих, які працюють. До тих, хто в ці часи евакуювався в інші регіони. До Вас також прохання. Якщо немає небезпеки, збирайте своїх працівників та відновлюйте виробництво! Ваша допомога сьогодні як ніколи потрібна державі", – заявив він.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Україні немає загрози дефіциту продуктів. Заступник міністра економіки Тарас Висоцький зазначив, що на цей час запасів пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, цукру та іншої продукції в Україні є дворічний запас, тож "українцям немає причин панікувати".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.17
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.74
- Актуальне
- Важливе