Вашингтон зробив усе можливе, щоб ізолювати Росію в Радбезі ООН, - постпред Томас-Грінфілд
Представниця США при ООН заявила, що Вашингтон зробив усе можливе, щоб ізолювати Росію в Радбезі Організації Об'єднаних Націй
Про це йдеться на сайті офіційного представництва президента України.
Президент Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із постійною представницею США при ООН Ліндою Томас-Грінфілд.
Глава держави подякував всьому американському народові за потужну підтримку України з початку повномасштабної війни, яку проти нашої країни веде Російська Федерація.
"Важливо, що ця підтримка повною мірою проявляється також і в ООН. З огляду на продовження ракетного терору Росії наше першочергове завдання – невідкладне створення повітряного щита над Україною", – наголосив Зеленський.
Делегацію Сполучених Штатів було поінформовано про ситуацію на фронті та ескалацію повітряного терору Росії проти об’єктів критичної цивільної інфраструктури України з використанням крилатих ракет та іранських дронів. Окремо було акцентовано, що цілеспрямованими російськими атаками пошкоджено майже 40% об’єктів енергетичної інфраструктури, унаслідок чого без електропостачання в Україні залишаються понад 4,5 млн споживачів.
Повідомляється, що сторони наголосили на необхідності вжиття Організацією Об’єднаних Націй низки "негайних кроків":
- невідкладне скерування до України місії експертів ООН для розслідування постачання Іраном Росії дронів;
- направлення компетентних представників ООН на об’єкти критичної інфраструктури України для оцінки руйнувань і потреб у відновленні;
- максимальне залучення можливостей ООН до відновлення української енергетики.
"Необхідно також обмежити членство та привілеї держави-терориста в МАГАТЕ. Для цього існує чіткий і зрозумілий алгоритм", – сказав президент.
Зеленський також наголосив, що попри повномасштабну агресію РФ Україна готова залишатися гарантом світової продовольчої безпеки.
"Україна рятує світ" – під таким гаслом надаватимемо допомогу найбіднішим. Перший корабель у межах ініціативи (зернової – ред.) має вийти вже невдовзі. Ми пропонуємо країнам світу долучитися до цього важливого починання", – додав Зеленський.
На брифінгу в Медіацентрі представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд заявила, що РФ чітко і голосно почула від світу, що те, що вони роблять, є неприйнятним, відзначивши, що хоч Росія має право вето, їм не сховатися за ним від засудження.
"Чи реалістично притягнути Росію до відповідальності? Так, і ми зробили все можливе, аби ізолювати Росію в Раді безпеки, і ми ізолювали її в Генеральній асамблеї. І хоч у них є право вето, їм ніколи не вдасться ветувати наше засудження, наші голоси. Ми маємо 141 голос, який засуджує Росію в Генасамблеї, і ми маємо 143 голоси, які засуджують їхню анексію", - сказала представниця США при ООН.
- Посол представництва США при ООН оголосила про виділення 25 млн доларів на підтримку вразливого населення в Україні взимку.
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