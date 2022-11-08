Представниця США при ООН заявила про додаткові $25 млн для вразливих українців взимку
Посол представництва США при ООН оголосила про виділення 25 млн доларів на підтримку вразливого населення в Україні взимку
Про це в Медіацентрі заявила представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд.
"Сьогодні я відвідала центр для переміщених осіб, який частково фінансують USAID, щоб переконатися, що в людей є їжа, прихисток, тепло цієї зими. Там я мала честь оголосити про додаткові 25 млн доларів від USAID на підтримку вразливого населення в Україні під час важкої зими. Ці нові кошти поширяться на наше планування та допомогу для близько 75 тисяч господарств, які постраждали найбільше", - сказала Лінда Томас-Грінфілд.
Посол представництва США при ООН наголосила, що Штати залишаються дуже зосередженими енергетичних потреб України й відмовляються від того, щоб наш народ мерзнув чи голодував через непотрібну, незаконну та нелюдську війну, поки Росія продовжує атакувати інфраструктуру.
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