Представниця США при ООН заявила про додаткові $25 млн для вразливих українців взимку

Про це в Медіацентрі заявила представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд.

"Сьогодні я відвідала центр для переміщених осіб, який частково фінансують USAID, щоб переконатися, що в людей є їжа, прихисток, тепло цієї зими. Там я мала честь оголосити про додаткові 25 млн доларів від USAID на підтримку вразливого населення в Україні під час важкої зими. Ці нові кошти поширяться на наше планування та допомогу для близько 75 тисяч господарств, які постраждали найбільше", - сказала Лінда Томас-Грінфілд.

Посол представництва США при ООН наголосила, що Штати залишаються дуже зосередженими енергетичних потреб України й відмовляються від того, щоб наш народ мерзнув чи голодував через непотрібну, незаконну та нелюдську війну, поки Росія продовжує атакувати інфраструктуру.

Нагадаємо, 20 жовтня Україна попросила ЄС і НАТО допомогти з енергетичним обладнанням після ударів РФ. Після цього міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ веде діалог з партнерами про допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів і домовленості є вже з 12 країнами.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький спрогнозував, що якщо не буде нових обстрілів з боку Росії, то ситуація з енергопостачанням в центральних та північних областях України покращиться.

В Україну прибула перша партія з 13 генераторів, кошти на які збирали в Литві – до відправки готується вже друга партія допомоги енергетикам.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук 7 листопада, зазначав, що в Україні аварійні відключення електроенергії триватимуть ще два тижні.

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