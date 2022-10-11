Про це повідомляє BoxingNews24.

"Якщо в мене буде вибір, то, звичайно, я піду за Усиком. Я відберу в нього титули, а потім дам шанс Енді Руїсу. Хто б не пішов таким шляхом? Ми в цьому бізнесі, щоб домогтися величі та збирати пояси. Отже, якщо у вас є чемпіон, який дає вам шанс, чому ви повинні відмовитися від цього?" - сказав Вайлдер.

Деонтей Вайлдер з 2015 до 2020 року володів титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) який у нього у 2020 році відібрав британець Тайсон Ф'юрі.

Американець повернеться на ринг 15 жовтня у поєдинку проти Роберта Геленіуса в Нью-Йорку.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у жовтні 2021 року відібрав у британця Ентоні Джошуа, якого він переміг й у реванші в серпні 2022-го.

Енді Руїс влітку 2019 року сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа та став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA та IBF, проте поступився британцю у реванші. Зараз американець є офіційним претендентом на титул WBC, яким наразі володіє Тайсон Ф'юрі.

5 вересня Енді Руїс переміг кубинця Луїса Ортіса та став претендентом на титул чемпіона світу WBC в надважкій вазі.

19 вересня стало відомо, що Усик, у разі відмови від бою Ф'юрі, зустрінеться з переможцем поєдинку між Вайлдером та Геленіусом.

2 жовтня з'ясувалося, що Усик особисто відвідає у США бій Вайлдер - Геленіус.

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