Важка ковідна пневмонія: Друг Путіна режисер Міхалков потрапив у лікарню

Про це повідомляє Інтерфаксу, з посиланням на у джерело в медичних колах.

Раніше у телеграм-канал Baza повідомив, що Міхалков потрапив до лікарні з коронавірусом. За їхніми даними, у нього діагностовано ковідну пневмонію, стан оцінюють як тяжкий.

За інформацією Baza, спочатку 77-річного режисера госпіталізували до ДКЛ №67. Однак потім медики вирішили перевезти Міхалкова до іншої лікарні за допомогою реанімаційної бригади.

Дружина Міхалкова підтвердила інформацію про його стан виданню Readovka. Вона наголосила, що діагноз режисера ще не відомий.

Пізніше ТАСС у пресслужба режисера повідомили, що у нього грип.

Відомо, що Міхалков хворіє ще від початку грудня.

Микита Міхалков – режисер, актор, сценарист. У 1995 році він отримав "Оскара" за картину "Втомлені сонцем" (фільм отримав також Гран-прі Канського кінофестивалю), стрічка "Урга – територія кохання" принесла йому "Золотого лева" та ще одну номінацію на "Оскара". Також номінацію на "Оскара" здобула його картина "12". З 1998 року Михалков очолює Союз кінематографістів Росії.

Нагадаємо, на початку березня офіс Генпрокурора оголосив його у міжнародний розшук. Міхалкова звинувачують у підтримці та пропаганді війни Росії проти України.

В середині грудня Міхалков потрапив під санкції ЄС у дев'ятому пакеті обмежень щодо РФ.

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