Про це повідомили у п'ятницю, 17 березня, у зведенні від Генштабу.

Зокрема зазначається, що наразі там перебуває близько 30 важкопоранених військових ЗС РФ, які були завезені туди протягом останніх двох діб. Додається також, що загалом відзначається збільшення кількості важкопоранених російських військових - евакуаційних рейсів на територію Росії побільшало з двох до трьох на тиждень. До обслуговування поранених залучають місцевих жителів, які мають хоч якусь медичну освіту.

В Енергодарі зафіксували новостворену катівню

"Російські окупанти, за активної підтримки місцевих колаборантів, збільшують кількість катівень на тимчасово окупованих та захоплених територіях України", - йдеться у дописі.

Зазначається, що новостворену катівню помічено в південно-східній частині Енергодара Запорізької області. Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади.

Протягом доби агресор завдав 19 авіаційних ударів і здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Старикове, Волфине та Соляники Сумської області, а також Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Красне Перше, Кутьківка, Дворічна, Западне та Тернова Харківської області.

Куп’янський та Лиманський напрямки: артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме: Веселе, Гряниківка, Вільшана, Крохмальне, Берестове, Діброва і Андріївка Харківської області та Новоєгорівка, Невське і Білогорівка - Луганської. Окупанти безуспішно намагалися наступати у напрямку Гряниківки, Верхньокам’янського та Спірного.

Бахмутський напрямок: обстрілів зазнали, зокрема, Міньківка, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Озарянівка та Олександро-Шультине Донецької області.

Авдіївський, Мар’їнський та Шахтарський напрямки: обстрілів зазнали, зокрема, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Мар'їнка, Вугледар, Велика Новосілка та Золота Нива Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: обстрілів зазнали, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки і Кам’янське Запорізької області; Времівка Донецької області; Добра Надія - Дніпропетровської, а також Дудчани, Качкарівка, Веселе, Козацьке, Іванівка, Микільське, Дніпровське, Херсон, Берегове Велетенське і Кізомис на Херсонщині.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів

"Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів", - йдеться у дописі.