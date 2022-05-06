Важкопоранених українців доправили для лікування у Німеччину за допомогою "летючого шпиталю"

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Пацієнтів доставили до Львівщини евакуаційним потягом. Далі їх транспортували на спеціалізоване лікування за маршрутом "Львів – Жешув – Кельн". На одному з етапів евакуації залучили "летючий шпиталь" – спеціальний медичний авіарейс Luftwaffe Збройних сил Німеччини. На його борту є 38 ліжок для пацієнтів. Також є обладнання для інтенсивної терапії.

"Це люди, які постраждали від військової агресії РФ: дорослі та діти зі складними мінно-вибуховими пораненнями. Також це українці із захворюваннями, які наразі лікувати в Україні неможливо або які потребують спеціалізованого лікування", - йдеться у повідомленні.

У Львові лікують підлітка з Донеччини, якого травмувало ворожим снарядом.

На Луганщині дівчинка з пораненими ногами під обстрілами евакуювала з Попасної до Бахмута чотирьох постраждалих цивільних.

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