Важкопоранених українців доправили для лікування у Німеччину за допомогою "летючого шпиталю"
30 тяжкопоранених українців із Харківщини та східних областей України евакуювали до Німеччини
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Пацієнтів доставили до Львівщини евакуаційним потягом. Далі їх транспортували на спеціалізоване лікування за маршрутом "Львів – Жешув – Кельн". На одному з етапів евакуації залучили "летючий шпиталь" – спеціальний медичний авіарейс Luftwaffe Збройних сил Німеччини. На його борту є 38 ліжок для пацієнтів. Також є обладнання для інтенсивної терапії.
"Це люди, які постраждали від військової агресії РФ: дорослі та діти зі складними мінно-вибуховими пораненнями. Також це українці із захворюваннями, які наразі лікувати в Україні неможливо або які потребують спеціалізованого лікування", - йдеться у повідомленні.
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