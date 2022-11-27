"Важливо десакралізувати сутність державності РФ": Портников про визнання Росії спонсоркою тероризму
Визнання РФ спонсоркою тероризму не призведе до санкцій, але важливе для десакралізації сутності державності Росії
Про це заявив журналіст Віталій Портников у етері Еспресо.
За його словами, ЄС не запровадить обмежувальних заходів проти РФ, адже визнання Росії державою-спонсоркою тероризму - декларативне рішення Європарламенту, а він удається до тих дій, із якими згодні національні уряди.
"Але в будь-якому разі кожне таке рішення є важливим, адже важливо десакралізувати сутність російської державності. Якщо ми погоджуємося, що це терористична організація, ми так і поводимося".
- 23 листопада Європарламент проголосував за визнання РФ державою-спонсором тероризму.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.43
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе