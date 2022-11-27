Про це заявив журналіст Віталій Портников у етері Еспресо.

За його словами, ЄС не запровадить обмежувальних заходів проти РФ, адже визнання Росії державою-спонсоркою тероризму - декларативне рішення Європарламенту, а він удається до тих дій, із якими згодні національні уряди.

"Але в будь-якому разі кожне таке рішення є важливим, адже важливо десакралізувати сутність російської державності. Якщо ми погоджуємося, що це терористична організація, ми так і поводимося".

23 листопада Європарламент проголосував за визнання РФ державою-спонсором тероризму.

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