Важливо максимально дерегулювати та лібералізувати українську економіку - модель, яка була 30 років, не працює, - президент Торгово-промислової палати

Про це у ефірі Еспресо сказав президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.

"Від бізнесу іде максимальний імпульс - "Ми хочемо, щоб умови ведення бізнесу в Україні були найкращими - кращі, ніж в Польщі, Болгарії, Німеччини. Це головне". Незважаючи на те, що ми маємо величезні фінансові виклики, я думаю, що це найголовніше - максимальна лібералізація, дерегуляція нашої економіки була б дуже важлива", - заявив він.

За його словами - є діалог між владою та представниками промисловості та бізнесу.

"Головне, щоб ми одне одного почули, щоб розуміння глобальної програми відновлення було однаковим для всіх. Програма має бути направлена на те, щоб ми якомога швидше рухались вперед. Та економічна модель, яка працювала в нашій країні протягом 30 років, не показала своєї ефективності", - додав Чижиков.

Президент ТПП зазначив, що Україна - одна із тих країн, яка не змогла досягти економічного рівня 1991 року.

"Має бути модель стимулююча та розвитку - уряд погоджується, Мінекономіки погоджується. За нами, щоб ми в деталях та інструментах мали на увазі одне й теж", - підсумував Чижиков.