Ця українськість була знищена пашами мерседесами та іншими русміровцями.

Я пам'ятаю скандал зі знищенням розписів Їжакевича та інших пам'яток, які простояли століття, проте не встояли у часи агресивного рашизму і неуцтва. І ніхто за це не був покараний. А тому відбувалися все нові й нові злочини із нищення всього, що відрізняло нас від московитів.

Дуже добре доглядалася могила Столипіна та інших імперців, про яких ніколи не забували згадати екскурсоводи. Проте про поховання проукраїнських ігуменів та відомих митрополитів знали лише фахівці

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Тому не дивно, що дуже добре доглядалася могила Столипіна та інших імперців, про яких ніколи не забували згадати екскурсоводи. Проте про поховання проукраїнських ігуменів та відомих митрополитів знали лише фахівці.

Чи багато ви чули у Лаврі про те, де похований Петро Могила? А Костянтин Острозький? Єлисей Плетенецький, Памво Беринда та інші?

Тому наше завдання не лише виселити із Лаври "русскій мір", але й відновити там Український світ...

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Про автора. Олександр Саган, релігієзнавець, доктор філософських наук

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