Про це йдеться в етері Еспресо.



Микола Княжицький дав коментар щодо трьох важливих законопроєктів, які були сьогодні, 9 грудня, одноголосно підтримані комітетом Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.



"Один з проєктів, автором якого я є разом зі співавторами з різних фракцій, про заборону діяльності російської церкви в Україні, а також філій та організацій, що мають зв'язок з РПЦ (російська православна церква – ред.). Очевидно, що УПЦ МП (Українська православна церква московського патріархату – ред.) треба буде довести, що вони не мають жодного зв'язку з церквою московського патріархату, чого вони не хочуть робити. У противному разі їхня діяльність буде заборонена, а майно, яке вони орендують, держава не зможе їм надавати. Це лише маленька частина того, про що йдеться у прийнятих сьогодні проєктах. Був проєкт-звернення до Кабміну з проханням передати ПЦУ (православна церква України - ред.) Києво-Печерську і Почаївську лаври, тому що по суті вони зараз використовуються філією РПЦ. А якщо говорити про Почаївську лавру, то треба вирішувати кому її надавати, тому що вона була побудована греко-католицькою церквою, тобто, що російської церкви там немає бути, це без жодних сумнівів. Також був ще проєкт про спрощення переходів з РПЦ до ПЦУ, до канонічної православної церкви України, яка отримала Томос. Насправді сьогодні великий день, тому що це важливі проєкти, і сподіваюсь, що вони швидко будуть розглянуті у залі Верховної Ради", - підкреслив народний депутат України.



Микола Княжицький додав, що проєкт про заборону РПЦ в Україні виписаний з урахуванням всіх рекомендацій практики Європейського суду з прав людини, міжнародних конвенцій, тобто зроблений у такий спосіб, щоб ніхто не закинув Україні, що ми як держава втручаємося у справи церкви, але держава повинна оберігати свій суверенітет і дбати, щоб не було загроз національній безпеці.



"Нам важливо розуміти, що відбувається у державі. Те, що РПЦ не забороняли, а ще й до того ж вони зробили статут, який подавали до реєстрації, а держава сказала, що цей статут не потрібно реєструвати. Тому, нам дуже важливо, щоб роль держави у врегулюванні релігійних питань не принижувалася, бо справа держави - захищати демократію, українські та європейські цінності й не пускати сюди "русскій мір". А коли держава закриває очі на догоду Путіну і тим, хто управляє цією церквою з Москви, особливо під час війни, то це неприпустимо", - зауважив Княжицький.

9 грудня комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформполітики одноголосно підтримав три законопроєкти щодо обмеження впливу РПЦ в Україні та сприяння ПЦУ

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