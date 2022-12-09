Комітет Ради підтримав законопроєкти про заборону структур РПЦ і передачу двох лавр до ПЦУ, - Княжицький
У п'ятницю, 9 грудня, комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформполітики одноголосно підтримав три законопроєкти щодо обмеження впливу РПЦ в Україні та сприяння ПЦУ
Про це повідомив у Facebook нардеп від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.
"Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформполітики ОДНОГОЛОСНО підтримав три важливі законопроєкти, що стосуються московської церкви в Україні: №8221 щодо заборони рпц та підлеглих їй структур, №8012 - звернення Верховної Ради до Кабінету міністрів щодо передачі в безоплатне користування комплексів споруд Почаївської Успенської лаври та Києво-Печерської лаври Православній Церкві України, №8262 щодо спрощення переходу з так званої УПЦ до ПЦУ", - написав Княжицький.
Новина доповнюється.
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