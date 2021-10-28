Вбили на очах у дружини: у Сумах застрелили активіста "Правого сектору"

Про це повідомив у Facebook керівник обласного осередку "Правого сектору" Сергій Супрун.



"Вбито Олександра Іваніну активіста НВР "Правий сектор" Сумщини. Застрелено біля під'їзду власного будинку у присутності дружини", - написав Супрун.



У коментарі Суспільному керівник обласного осередку ПС повідомив подробиці вбивства.



"Близько 9-ї години Саша разом із дружиною Анею під'їхали на автівці до свого під'їзду, Саня виліз з машини - поліз у багажник за речами. У цей час неподалік, на лавочці, сидів якийсь чоловік. Як описує свідок, побачив Саню, дістав зброю - і почав стріляти. Зробив декілька пострілів. Швидше за все, це пов'язано з антикримінальною діяльністю. Він публічно висвітлював діяльність певних осіб", - сказав Супрун.



Вбивство активіста прокоментував голова партії "Правий сектор" Андрій Тарасенко.



"Сьогодні куля кілера обірвала життя активіста Правого сектора Олександра Іваніни. Нашого побратима було застрелено біля власної домівки на очах у дружини. Убивці будуть покарані. Це справа честі. Пімстиш смерть великих лицарів!" - написав Тарасенко у Facebook.









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