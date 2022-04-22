"Вбиваємо демократію": Княжицький назвав законопроєкт про передачу мерам повноважень міських рад "мародерством під час війни"
Княжицький зауважив, законопроєкт "7269" означає, що мери та голови громад там, де немає воєнних дій, переймуть всі найвагоміші обов’язки міських рад
"Голови самі формуватимуть виконкоми, кого хочуть звільняють, призначають, звільнять керівників комунальних підприємств, формують бюджет – фактично їм передаються всі повноваження рад – і це там, де немає воєнних дій", – сказав нардеп в етері Еспресо.
Княжицький додав, що такий законопроєкт є посяганням на демократію в країну та ініціативи такого типу ставлять під загрозу наше кандидатство в ЄС: "Прикро, коли ми прикриваючись воєнним станом, вбиваємо демократію. Інакше як “мародерством під час війни" – це назвати не можна. А якщо почнеться окупація цього міста? Все залежить від однієї людини, а якщо вона зрадник? То що ми будемо робити?".
Також нардеп додав, що фракція "Європейська Солідарність" утримується від голосування за цей законопроєкт.
- Додамо, напередодні, Рада ухвалила низку законів, зокрема які стосуються, зокрема, дерадянізації законодавства, звільнення від оподаткування переданої ЗСУ техніки окупантів, збільшення резервного фонду держбюджету на 200 млрд грн та інших тем
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