Вбивство Хашоггі: у Франції заарештували одного з імовірних убивць саудівського журналіста

Про це повідомляє Reuters із посиланням на французьке радіо RTL.

Видання зазначає, що одного з підозрюваних убивць саудівського журналіста Джамаля Хашоггі заарештували в аеропорту Руассі поблизу Парижа у вівторок, 7 грудня. Він збирався сісти на рейс до міста Ріяд (Саудівська Аравія).

Також відомо, що підозрюваний раніше служив у Королівській гвардії Саудівської Аравії.