Вбивство Хашоггі: у Франції заарештували одного з імовірних убивць саудівського журналіста
У Франції заарештували одного з підозрюваних у вбивстві журналіста Washington Post Джамаля Хашоггі
Про це повідомляє Reuters із посиланням на французьке радіо RTL.
Видання зазначає, що одного з підозрюваних убивць саудівського журналіста Джамаля Хашоггі заарештували в аеропорту Руассі поблизу Парижа у вівторок, 7 грудня. Він збирався сісти на рейс до міста Ріяд (Саудівська Аравія).
Також відомо, що підозрюваний раніше служив у Королівській гвардії Саудівської Аравії.
- Нагадаємо, про зникнення 59-річного саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі, який проживав у США, стало відомо 3 жовтня 2018 року - наступного дня після того, як він прийшов до саудівського консульства у Стамбулі оформити документи для шлюбу зі своєю нареченою. Турецька поліція заявила, що у будівлі консульства журналіста вбили.
- Саудівська Аравія визнала вбивство журналіста у своєму консульстві, але заявила, що не знає, де тіло. Через убивство саудівського журналіста Хашоггі заарештовано 18 підозрюваних.
- ЦРУ назвало замовником убивства Хашоггі кронпринца Мухаммеда бін Салмана.
- Спеціальна комісія в ООН, яка розслідує вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, вважає саудівського принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда основним підозрюваним.
- У Саудівській Аравії суд засудив п’ятьох причетних до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі до смертної кари, ще три людини засуджені до тюремного ув’язнення. Пізніше вирок винесли вісьмом обвинуваченим у справі - їх засудили до ув'язнення на терміни від 7 до 20 років.
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