Вбивство трьох ув’язнених в ОРДЛО: прокуратура відкрила кримінальне провадження
Прокуратура Донеччини порушила кримінальну справу через вбивство в'язнів в колонії на окупованій території Донбасу
Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Донецької області.
"На Донеччині прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом умисного вбивства засуджених на тимчасово окупованій території області", - йдеться в повідомленні.
Так, Донецькою обласною прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом умисного вбивства двох чи більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 6 серпня 2021 року на території Кіровської виправної колонії № 33 у м. Хрестівка Донецької області невідомими особами було вбито засуджених.
"Один із загиблих – 42-річний чемпіон України з дзюдо, засуджений у 2010 році за вбивство 18-річного хлопця. Відомості про другого вбитого встановлюються, а інформація щодо вбивства третього засудженого наразі перевіряється", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, за словами радниці голови української делегації у ТКГ Гайде Різаєвої, на окупованій Донеччині, в колонії вбили трьох громадян України.
- Делегація України планує винести на засідання Тристоронньої контактної групи питання вбивства трьох в'язнів в колонії на окупованій Донеччині.
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