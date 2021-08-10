Вбивство трьох ув’язнених в ОРДЛО: прокуратура відкрила кримінальне провадження

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Донецької області.

"На Донеччині прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом умисного вбивства засуджених на тимчасово окупованій території області", - йдеться в повідомленні.

Так, Донецькою обласною прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом умисного вбивства двох чи більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 6 серпня 2021 року на території Кіровської виправної колонії № 33 у м. Хрестівка Донецької області невідомими особами було вбито засуджених.

"Один із загиблих – 42-річний чемпіон України з дзюдо, засуджений у 2010 році за вбивство 18-річного хлопця. Відомості про другого вбитого встановлюються, а інформація щодо вбивства третього засудженого наразі перевіряється", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, за словами радниці голови української делегації у ТКГ Гайде Різаєвої, на окупованій Донеччині, в колонії вбили трьох громадян України.

Делегація України планує винести на засідання Тристоронньої контактної групи питання вбивства трьох в'язнів в колонії на окупованій Донеччині.

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