"Вбивці": в Енгельсі невідомі погрожують сім'ям російських пілотів, які обстрілюють Україну

Про це пише російський опозиційний телеграм-канал "Сота".

Мешканка Енгельса, яка назвала себе представницею "дружин льотчиків Енгельса", повідомила, що останні кілька тижнів невідомі люди "тероризують" родини місцевих військовослужбовців. У місті розташований військовий аеродром "Енгельс-2", звідки регулярно відбуваються вильоти в Україну. Жінка розповіла нам, що ночами їм надходять загрозливі дзвінки, а стіни їхніх будинків списують написами із погрозами.

"Нам страшно виходити на вулицю та за наших дітей. У своїй країні, у своєму місті, у своєму будинку ми не відчуваємо себе у безпеці. У чому винні ми, жінки, особливо ті, які вже й не живуть із військовими, яким адресувалися ці послання? Як влада допустила, що наші адреси та телефони стали відомі цим людям і чому вони безкарно продовжують нас мучити? Чим ми заслужили такі погрози?! Тим, що ростимо дітей і мовчки чекаємо на чоловіків з вильотів, сподіваючись, що сьогодні він повернеться живий?", — йдеться у листі.

Стурбована жінка також надіслала нам аудіозапис дзвінка одному з військових пілотів, який брав участь у атаках по українських містах (чоловік сам зізнався у цьому у розмові). Той, хто дзвонить, пригрозив льотчику, що знає його адресу і може вбити військовослужбовця будь-якої миті, але не робить це тільки тому, що хоче, щоб той дочекався суду і "вічність сидів у найгіршій в'язниці".

"Якщо ми програємо [у війні — ред.], то на тебе чекає швидка смерть, якщо ні — ти згниєш у в'язниці", — повідомила людина на іншому кінці дроту.