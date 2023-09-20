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ГУР заявило, що невідомі диверсанти у Підмосков'ї підірвали два літаки та гелікоптер

20 вересня, 2023 середа
11:50
Війна з Росією На фото: військовий

Головне управління розвідки Міністерства оборони Україні заявило про диверсії невідомих на військовому аеродромі Чкаловськ поблизу міста Калінінград, де перебуває 72 авіабаза Балтійського флоту РФ (Су-30СМ, Су-24М) та базується 689-й гвардійський винищувальний авіаполк, який використовує літаки Су-27П

Про це інформує ГУР МОУ.

"На аеродромі Чкаловськ група слідчого комітету РФ розслідує диверсію, внаслідок якої 18 вересня 2023 року було суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер. Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах - на аеродромі базуються урядові літаки, так звані літаки судного дня та спеціальні літаки (літаки-розвідники)", - йдеться в заяві.

На фото: техніка ворога

Фото: ГУР МОУ

За даними української розвідки, невідомі на аеродромі, який ретельно охороняється, було закладено вибухівку та підірвано літаки АН-148 та ІЛ-20, які належать до 354-о авіаполку спеціального призначення, а також вертоліт МІ-28Н, що до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю.

Літаки отримали серйозні ушкодження, які не дозволяють їх швидко відремонтувати. У вертольота вибухом зруйновано хвостову секцію. Ще один АН-148, який стояв поруч з іншими на стоянці, має невеликі пошкодження.

На фото: техніка ворога

Фото: ГУР МОУ

"Каральними органами РФ проводяться заходи з пошуку диверсантів та обмеження поширення в місцевих ЗМІ інформації про подію", - додали в ГУР.

Падіння літаків у Росії: що відомо

17 червня 2022 року стало відомо, що в Бєлгородській області розбився військовий літак. Йдеться про штурмовик Су-25. Катастрофа сталася у Корочанському районі. За попередніми даними, штурмовик зачепив лінії електропередачі та впав на землю. Льотчик вижив, під час падіння літака йому вдалося катапультуватись.

21 червня ще один військовий літак за схожих обставин зазнав аварії в Ростовській області. Причиною аварії штурмовика Су-25, за попередніми даними, стала технічна несправність літака. Пілот внаслідок аварії загинув.

Згодом літак, який виконував комерційний рейс, пропав при заході на посадку в аеропорту "Оленьок" – на борту перебувало 5 осіб.

В ніч з 23 на 24 червня під російською Рязанню розбився транспортний літак Іл-76. На борту було близько 10 осіб.

10 січня 2023 року у Ненецькому автономному окрузі РФ літак Ан-2 здійснив жорстку посадку за 10 км від селища Каратайка – за попередніми даними, загинули 2 осіб.

17 травня розвідувальний легкомоторний літак зазнав аварії на півночі РФ. На борту було двоє осіб, постраждав льотчик.

Також у травні у прикордонній з Україною Брянській області зазнали аварії 2 гелікоптери Мі-8, літак Су-34 і Су-35. За попередніми даними їх могли збити зенітними ракетами. На обох суднах загинули усі члени екіпажу - це 6 людей. Також внаслідок інциденту постраждала 51-річна жінка - її зачепило уламками.

4 липня російський військовий літак МіГ-31 зазнав аварії під час навчального польоту на Камчатці над акваторією Авачинської затоки, екіпаж тоді шукали.

12 серпня поблизу російського Калінінграда начебто через технічну несправність впав винищувач Су-30, внаслідок чого загинули усі члени екіпажу.

За три дні після цього у Краснодарському краї розбився військовий літак, унаслідок чого загинув пілот, який воював в Україні.

У вівторок, 29 серпня, у Челябінській області РФ впав гелікоптер Мі-8, що належав ФСБ. На його борту перебувало 3 людей, всі загинули.

Згодом у вересні у Волгоградській області РФ зазнав аварії бомбардувальник Су-24М, який виконував тренувальний політ. Доля екіпажу залишилася невідома.

Уранці середи, 20 вересня, у міністерстві оборони РФ заявили про падіння винищувач Су-34 у Воронезькій області. За словами росіян, екіпаж встиг катапультуватися.

Росія
російська армія
ГУР
Калінінград
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