Вчені ПАР створили свою версію вакцини Moderna проти коронавірусу

Про це повідомляє BBC.



Видання зазначає, що на континенті найнижчий рівень використання щеплень проти COVID-19 у світі.



Нову вакцину розробила компанія Afrigen Biologics. Вона сподівається розпочати клінічні випробування у листопаді.



"Це дає нам можливість виробляти власні вакцини в майбутньому, бути готовими до нових пандемій, виробляти матеріали для клінічних випробувань на африканській землі, а потім вивчати інші актуальні захворювання в Африці", - сказала головна наукова співробітниця компанії доктор Керін Феннер.



Раніше Moderna заявляла, що не забезпечуватиме дотримання патентів на свою вакцину і дозволить вченим у Кейптауні створити власну версію вакцини. Дослідників підтримала Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Нагадаємо, 29 січня Moderna розпочала випробовувати вакцину від ВІЛ на людях.