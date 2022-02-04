Вчені ПАР створили свою версію вакцини Moderna проти коронавірусу
Учені в Південній Африці створили свою версію вакцини від коронавірусу Moderna
Про це повідомляє BBC.
Видання зазначає, що на континенті найнижчий рівень використання щеплень проти COVID-19 у світі.
Нову вакцину розробила компанія Afrigen Biologics. Вона сподівається розпочати клінічні випробування у листопаді.
"Це дає нам можливість виробляти власні вакцини в майбутньому, бути готовими до нових пандемій, виробляти матеріали для клінічних випробувань на африканській землі, а потім вивчати інші актуальні захворювання в Африці", - сказала головна наукова співробітниця компанії доктор Керін Феннер.
Раніше Moderna заявляла, що не забезпечуватиме дотримання патентів на свою вакцину і дозволить вченим у Кейптауні створити власну версію вакцини. Дослідників підтримала Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).
- Нагадаємо, 29 січня Moderna розпочала випробовувати вакцину від ВІЛ на людях.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28
Купівля 28Продаж 28.29
-
EUR
Купівля 31.93Продаж 32.4
- Актуальне
- Важливе