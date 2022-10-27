Вчені припустили, чому інопланетні цивілізації не прилітають на Землю
Американські дослідники припустили, що інопланетян просто не цікавлять зірки та Сонце у нашій галактиці, оскільки тривалість їх існування занадто мала в межах космосу
Про це пише видання Universe Today, опираючись на дослідження Джейкоба Хакк-Місри та Томаса Фошеза.
У своєму дослідженні вчені припустили, що саме вік зірок є ключовим у цій ситуації. За словами дослідників, вік небесних тіл варіюється від 10 мільйонів до 10 трильйонів, і якщо для людини це незрозумілі захмарні числа, то для інопланетян - важливий фактор для створення власних колоній.
Дослідники зазначають, що навіть для розвиненої цивілізації колонізація іншої сонячної системи потребує багато ресурсів, і просто немає сенсу вкладати їх у систему, що не проживе довго. Вчені вважають, що цивілізації радше оберуть маломасивні карликові зіркові системи K та M, оскільки це довгоживучі об'єкти, щоб максимально подовжити тривалість життя своїх колоній у галактиці.
Вчені підрахували, що інопланетним цивілізаціям може знадобитися близько двох мільярдів років, щоб досягти всіх зірок з малою масою, і зараз у галактиці Чумацький шлях цілком може бути кілька цивілізацій, які намагаються це зробити.
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