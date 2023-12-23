Вчені з Австралії пояснили, як не набрати вагу за Різдвяні свята

Про це повідомляє Science Alert.

Корисні закуски перед вечіркою

Дослідження показують, що ретельно підібрані продукти для перекусу можуть впливати на ситість, потенційно зменшуючи кількість калорій, які ви з'їсте пізніше. Найсильніший ефект мають продукти з високим вмістом білка та клітковини: оскільки вони перетравлюються довше, наш голод втамовується на довший час.

Тому перед тим, як вийти з дому, з'їжте жменю горіхів, склянку йогурту або порцію хумусу з овочевими паличками - це допоможе дотримуватися плану здорового харчування.

Відмова від низьковуглеводних напоїв

Багато низьковуглеводних напоїв містять таку ж кількість вуглеводів, як і звичайні. Опитування показало, що 15% споживачів низьковуглеводного пива пили більше, ніж зазвичай, тому що вважали, що воно корисніше для здоров'я.

Калорії в напоях походять від самого алкоголю, а не від вмісту вуглеводів.

Відмова від економії на здоровій їжі на Різдво

Нещодавній аналіз, проведений у штаті Вікторія, показав, що дотримання Австралійських дієтичних рекомендацій обходиться середньостатистичній родині на 156 австралійських доларів на два тижні дешевше, ніж середньостатистична дієта, яка містить упаковані напівфабрикати та алкоголь.

Дослідники рекомендують замінити важку, солону шинку на більш пісне і легке м'ясо, наприклад, свіжі морепродукти.

На гарнір варто обрати свіжі салати з сезонними інгредієнтами, а

якщо ви смажите овочі, використовуйте більш здорову олію, наприклад, оливкову, а не рослинну, і використовуйте ароматичні трави замість солі.

Відмовтеся від магазинних соусів і заправок, готуючи власні зі свіжих інгредієнтів.

Не варто пропускати сніданок на Різдво

Дослідження показують, що низькокалорійний або невеликий сніданок призводить до посилення почуття голоду, зокрема, апетиту до солодощів, протягом усього дня.

Сніданок, який містить продукти, багаті на білок, такі як яйця, залишає нас ситими на довше.Тому перед тим, як вирушати на різдвяний обід, з'їжте великий, збалансований за поживними речовинами сніданок, наприклад, яєчню на тості з цільнозернового хліба з авокадо.