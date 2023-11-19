Британський дієтолог назвав 8 продуктів, які варто їсти частіше

Про це повідомляє Science Alert.

"Зелень - чудовий спосіб покращити своє здоров'я, оскільки вона містить багато життєво важливих поживних речовин, вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Як дієтолог я наполегливо рекомендую вживати більше салатного листя у своєму раціоні", - зазначив дослідник.

Шпинат

Шпинат можна їсти цілий рік, він багатий на залізо, кальцій, калій і вітаміни B6, C і K. Це також хороше джерело антиоксидантів, які можуть знизити ризик багатьох захворювань, включаючи хвороби серця і деякі види раку.

Його бажано їсти сирим, у складі салату, оскільки при приготуванні руйнуються природні поліфеноли та флавоноїди, що містяться в листі. Деякі поліфеноли та флавоноїди можуть зменшити ймовірність розвитку деяких видів раку, серцево-судинних захворювань, діабету та нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

Капуста

Капуста має унікальний смак, який може дещо відрізнятися залежно від сорту та способу приготування. Вона містить багато важливих мікроелементів, таких як кальцій, залізо, магній, фосфор, калій, цинк, мідь, марганець і селен. Це також хороше джерело вітамінів, зокрема вітамінів A, B, E, C і K.

Слід уникати бланшування та кип'ятіння капусти, оскільки це може зменшити кількість водорозчинних мінералів, вітамінів та фітохімічних речовин у листі. Капусту можна їсти сирою в салатах.

Мангольд

Мангольд, з легким солодкуватим смаком, містить велику кількість вітамінів А і С. Навіть невелика кількість мангольду (близько 175 грамів) може задовольнити вашу добову потребу у вітаміні К, який важливий для згортання крові та здоров'я кісток.

Мангольд, який буває різних кольорів, також містить важливі мінерали, такі як залізо, мідь, калій і кальцій.

Пекінська капуста

Листя капусти є хорошим джерелом лютеїну, який важливий для здоров'я очей. Вона багата на вітаміни А і С та мінерали, такі як кальцій, залізо, цинк, мідь і селен, а також є хорошим джерелом клітковини. Як і у випадку зі шпинатом, її можна їсти цілий рік.

Рукола

Коли хочеться листової зелені зі свіжим, гострим, трохи гіркуватим і перцевим смаком, варто додати до своєї тарілки руколу. Її споживають ще з часів Римської імперії.

Рукола багата на нітрати, які, як показують дослідження, можуть підвищувати спортивні результати. Рукола також багата на вітаміни К і С, кальцій і поліфеноли.

Салат ромен

Хрусткий і м'який на смак салат ромен сповнений поживних речовин. Це хороше джерело вітамінів і мінералів, включаючи вітаміни А, К, С і фолат (вітамін групи В, який особливо важливий під час вагітності). Ці поживні речовини необхідні для підтримання загального стану здоров'я та здорової імунної системи.

Ромен є джерелом клітковини, яка, як відомо, знижує ризик серцевих захворювань, інсульту, діабету 2 типу та раку кишківника.

Крес-салат

Він не лише додає яскравого смаку, а і є багатим джерелом вітамінів А і С та антиоксидантів. Дослідження показують, що крес-салат може бути терапевтичним засобом для лікування раку ротової порожнини.

Бок-чой

Цей різновид китайської білокачанної капусти можна використовувати у фрі, супах, салатах або просто пасерувати як гарнір.

Вона багата на клітковину, а також різні вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Ця зелень допомагає підтримувати здоров'я кісток, імунітет, зір, здоров'я серця, кров'яний тиск і, можливо, запобігає певним видам раку.

"Я віддаю перевагу збалансованому харчуванню, і додавання цієї листової зелені може допомогти мені залишатися здоровим, покращити імунітет і знизити ризик різних хронічних захворювань. Вони також низькокалорійні, що робить їх хорошим вибором для тих, хто хоче контролювати свою вагу!", - підсумував дієтолог.