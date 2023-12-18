"Вчинок увійде в історію": Кулеба подякував Шольцу за те, що на саміті ЄС той попросив Орбана вийти із зали
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вчинок канцлера Німеччини Олафа Шольца з виведенням угорського лідера Віктора Орбана із зали на саміті ЄС "увійде в історію як акт німецького лідерства в інтересах Європи"
Про це Кулеба сказав у коментарі німецькому виданню Bild.
"Те, що зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц на саміті, щоб зняти загрозу угорського вето, увійде в історію як акт німецького лідерства в інтересах Європи. Цього тижня канцлер Німеччини завоював багато щирого і заслуженого захоплення в серцях українців", - наголосив Кулеба.
Міністр зазначив, що минулого року заклики до Берліна взяти на себе ініціативу щодо членства України в ЄС не були почуті. Експерти та політики в Німеччині говорили, що їхня країна не хоче бути лідером.
Кулеба додав, що радий змінам у позиції Німеччини щодо України.
"Коли торік у травні я проводив кампанію в Берліні за надання Україні статусу кандидата в ЄС, мої заклики до Німеччини взяти на себе ініціативу в цьому процесі здебільшого не були почуті. Я радий, що німецькі політичні рішення відтоді змінилися", - зазначив Кулеба.
Він додав, що в українців є багато причин бути вдячними Німеччині: від військової допомоги до фінансової підтримки.
"Але політична ясність щодо членства України в ЄС, мабуть, найкращий різдвяний подарунок від Берліна. Сірі зони в Європі більше неможливі", - заявив український голова МЗС.
- У п'ятницю, 15 грудня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд та висунув свої вимоги, однак у ЄС знайшли спосіб обійти блокування та назвали термін проведення позачергового саміту.
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