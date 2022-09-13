Про це повідомили українські медійники сьогодні, 13 вересня, у відкритому зверненні щодо маніпуляцій на тему війни в ефірі російськомовної версії телеканалу Euronews.

"Протягом всього часу активної боротьби на інформаційному фронті в міжнародному просторі ми бачимо багато позитивних зрушень, проте помічаємо, як кремлівські наративи більш обережно та нативно поширюються іншими медіа, зокрема, російською редакцією телеканалу Euronews", - йдеться у зверненні.

За словами медіаспільноти, аналітики медіа дослідили матеріали, що виходили протягом пʼяти днів у російськомовній версії Euronews і дійшли висновків, що канал вдається до масових щоденних медіаманіпуляцій на тему війни.

"Йдеться не про відверті фейки, а про точковий, але системний, тому й ефективний вплив на аудиторію. Глядачам непомітно нав'язується проросійське розуміння причинно-наслідкових зв'язків того, що відбувається в Україні, про роль РФ у цих процесах, про відповідальність сторін у війні тощо. Матеріали з маніпулятивними елементами присутні в ефірі щоденно та "розкидані" серед більш-менш "неупереджених і рівновіддалених" матеріалів", - пишуть журналісти.

Також зазначається, що російськомовна версія телеканалу зміщує фокус причин і наслідків війни.

"Щодо методів маніпуляції, які використовуються у матеріалах, то це зміщення фокуса з причин/наслідків війни на окремі деталі, хибна аргументація, виокремлення з невигідного новинного приводу тільки потрібних для кремлівської пропаганди деталей, багаторазове повторення штучних пропагандистських новинних приводів та ін.", - зазначається у зверненні.

Повідомляється, що телеканал Euronews має велике покриття у 400 млн домогосподарств у 160 країнах світу, 68% з них зосереджено у Європі, охоплення Euronews складає понад 145 млн людей щомісяця.

"Відповідно, не можна допустити, щоб ключовий мовник європейських новин бодай у якійсь мовній версії подавав сумнівне викладення фактів, тим більше коли йдеться про війну в Україні. Це відповідальність, яка коштує життя тисячам українців. Зараз саме той час, аби якомога більше людей у світі дізналися більше про Україну, її історію, європейську ідентичність, споріднені цінності та роль у сучасному світі", - йдеться у повідомленні.

Звернення підписали:

Ольга Герасим’юк, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики

Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media

Олександр Богуцький, генеральний директор Starlight Media

Микола Чернотицький, голова правління Суспільного Мовлення

Вадим Перенчук, директор телеканалу "Рада"

Наталія Лигачова, голова ГО "Детектор медіа"

Медіарух

Інститут масової інформації

ГО "Інтерньюз-Україна"

Громадське радіо

"Розраховуємо на Вашу підтримку та віримо в світле майбутнє України, від чого напряму залежить майбутнє всього світу", - зазначили підписанти.

Раніше повідомлялося, що Euronews показали сюжет з терористом "ЛНР" Пасєчніком без подання позиції України: Нацрада закликала не поширювати російську пропаганду.

Російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал, щоб дискредитувати Зеленського перед Західною Європою та привласнити чужі кошти.