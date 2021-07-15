Вдарилася головою: в нічній ДТП у Києві постраждала ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька
Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП
Про це повідомляє ТСН.
Аварія сталася вночі на Рибальській Набережній.
За кермом була подруга зірки "1+1". Вона отримала перелом ноги. У момент зіткнення Вітвіцька перебувала на задньому сидінні та вдарилася головою об сидіння. Їх госпіталізували.
Стан Соломії не викликає занепокоєння у лікарів, втім, вона все ж пройшла обстеження та зробила МРТ.
- Як повідомляли Вартові Еспресо, аварія сталася вночі на Рибальській Набережній. Вантажівка, яка їхала попереду, різко загальмувала перед мікроавтобусом Chevrolet Explorer, в якому перебувала телеведуча, і вони в неї врізались.
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