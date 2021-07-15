У Києві сталася ДТП за участі скутера, вантажівки та мікроавтобуса: постраждали двоє людей
У ніч на 15 липня у Подільському районі Києва на Набережно-Хрещатицькій вулиці сталася аварія за участі скутера служби доставки, вантажівки Scania та мікроавтобуса Chevrolet Explorer
Про це повідомляють "Вартові Еспресо".
За словами очевидців, перед розвилкою на Гаванський міст різко загальмував скутер служби доставки Raketa, за ним одразу вдарив по гальмам водій вантажівки Scania, зупинившись ледь не впритул до скутера.
У цей час через недотримання дистанції у зад вантажівки в'їхав мікроавтобус Chevrolet Explorer. Водій скутера хотів поїхати з місця події, проте водій вантажівки наздогнав його і тримав до приїзду поліції. За попередніми даними, скутером керував іноземець східного походження.
Унаслідок ДТП водійку мікроавтобуса госпіталізували з підозрою на перелом ноги, а її пасажирка, яка перебувала в салоні Chevrolet за водійкою, зазнала травми голови. Медики надали їй допомогу на місці події.
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