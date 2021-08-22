Вдома у жительки Запоріжжя їжаки ласують кавунами. Є відео

За її словами, харчуються вони зовсім не тим, що показують у рекламі та мультиках, передає Еспресо.TV.



"Звичайно ж, наші їжаки їдять правильну їжу і ми пам'ятаємо, що казки і реклама соків - трошки фантазери. Тому жодного молока, ніяких яблучок і грибів на голочки їжакам не потрібні", - наводить слова зоозахисниці запорізький портал Індустріалка.



"Основа раціону дикого їжака - це комахи, слимаки, змії, і рослини за необхідності", - пояснила Олеся Кулик.



"Якщо їжак прийшов до вас в гості, можна пригостити якісним собачим кормом, комахами, курячими субпродуктами", - підсумувала захисниця тварин.

