Вдома у жительки Запоріжжя їжаки ласують кавунами. Є відео
Запорізька захисниця тварин Олеся Кулик тримає вдома десятьох їжаків
За її словами, харчуються вони зовсім не тим, що показують у рекламі та мультиках, передає Еспресо.TV.
"Звичайно ж, наші їжаки їдять правильну їжу і ми пам'ятаємо, що казки і реклама соків - трошки фантазери. Тому жодного молока, ніяких яблучок і грибів на голочки їжакам не потрібні", - наводить слова зоозахисниці запорізький портал Індустріалка.
"Основа раціону дикого їжака - це комахи, слимаки, змії, і рослини за необхідності", - пояснила Олеся Кулик.
"Якщо їжак прийшов до вас в гості, можна пригостити якісним собачим кормом, комахами, курячими субпродуктами", - підсумувала захисниця тварин.
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