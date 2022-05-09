Вдвічі більше "джавелінів": американська компанія збільшуватиме обсяги виробництва зброї через російську загрозу

Про це повідомляє Reuters із посиланням на генерального директора компанії Джеймса Тайкле.

Компанія Lockheed Martin Corp має на меті збільшити виробництво джавелінів до 4000 на рік. Зараз ця цифра складає 2100 одиниць зброї, а процес нарощення обсягів може зайняти до двох років.

Як зазначає Джеймс Тайкле, вони можуть почати нарощувати виробництво вже сьогодні.

"Ми маємо довгострокові плани, і не тільки щодо Javelin", – дода він.

У компанії очікують, що попит зростатиме через загрози з боку Росії та Китаю.

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