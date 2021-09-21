Вечеряв на тротуарі: бразильського президента-антивакцинатора Болсонару в Нью-Йорку пропустили в ООН, але не пустили до ресторану

Про це повідомляє Reuters.



Перед від'їздом до Нью-Йорка ультраправий популіст-антивакцинатор Болсонару вихвалявся відсутністю щеплення і заявляв, що його імунна система достатньо сильна для протистояння коронавірусу.



У підсумку в свою першу ніч у Нью-Йорку Болсонару разом із членами делегації задовільнився піцею на вулиці біля готелю "Мангеттен", де він зупинився.



Раніше мер Нью-Йорка Білл де Блазіо звернувся до світових лідерів, "зокрема, перш за все до Болсонару з Бразилії", із закликом зробити щеплення перед відвідуванням Генасамблеї ООН у місті.



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