Вечеряв на тротуарі: бразильського президента-антивакцинатора Болсонару в Нью-Йорку пропустили в ООН, але не пустили до ресторану
Відомий противник вакцинації від коронавірусу президент Бразилії Жаїр Болсонару в Нью-Йорку був змушений вечеряти, стоячи на вулиці, оскільки його не пустили до ресторанів без довідки про щеплення
Про це повідомляє Reuters.
Перед від'їздом до Нью-Йорка ультраправий популіст-антивакцинатор Болсонару вихвалявся відсутністю щеплення і заявляв, що його імунна система достатньо сильна для протистояння коронавірусу.
У підсумку в свою першу ніч у Нью-Йорку Болсонару разом із членами делегації задовільнився піцею на вулиці біля готелю "Мангеттен", де він зупинився.
Раніше мер Нью-Йорка Білл де Блазіо звернувся до світових лідерів, "зокрема, перш за все до Болсонару з Бразилії", із закликом зробити щеплення перед відвідуванням Генасамблеї ООН у місті.
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