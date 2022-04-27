Ведучі телеканалів, які претендують на "Єдині новини", не можуть собі дозволяти використовувати москальську мову, - політикиня Пташник про вживання ведучими російської під час всеукраїнського марафону

Про це вона написала у фейсбук.

Вона розповіла, що включила вночі марафон "Єдині новини", де якраз було включення гостя, який не говорить українською. За її словами, гостем був ведучий "Майстер-шефу".

"Що робить ця ведуча на фото (соррі, але не знаю її прізвища. Незважаючи на те, що за політикою й політичними новинами слідкую дуже прискіпливо)? Вона говорить: "я знаю, что лучше нам по-русски сейчас говорить, Вам проще будет, все-таки я на Вашем языке, к сожалению, никак, поэтому сойдемся где-то по срединке", - розповіла екснардепка.

За словами Пташник, "серединкою" для ведучою виявилась саме москальська.

"От вона це серйозно? А подумати, щоб перекладача долучити, ніяк? Коли ведучі каналу Рада долучають англомовних спікерів, вони ж перекладача залучають і все норм, а тут ні, вже не можна? От я наразі спокійно відповідаю російськомовним громадянам українською і захоплююсь тими, хто говорить зі мною суржиком, робить помилки, бо вони стараються, бо вони кажуть, що ми ненавидимо все руське… В той же час ведучі телеканалу, тим більше парламентського, тим більше за бюджетні кошти, і ще й ті, які претендують на "Єдині новини", не можуть собі дозволити використовувати москальську мову", - наголосила вона.

Згодом політикиня повідомила, що дізналася ім’я ведучої марафону.

"Ведучу знайшли, це Яна Брензей, працює на телеканалі СТБ. Судячи з коментарів, то не бачить нічого страшного в цьому. А її колишній колега, редактор УНІАНУ, захищаючи подругу, вважає, що як фінансування недержавне, то вєщай мовою, якою зручно", - додала вона.

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