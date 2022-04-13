Про це повідомляють у Телеграм МВС України.

"Чорнобиль — це трагічна сторінка нашої історії. Ми, на жаль, маємо констатувати, що там потрапили в полон 169 військовослужбовців Нацгвардії. Сьогодні частина з них, за нашою інформацією, перебуває на території Республіки Білорусь, частина – в Росії, - розповів Денис Монастирський.

Міністр повідомив, що представники МВС були на тому місці, де окупанти утримували полонених українців під час свого перебування на станції.

За словами Монастирського, нацгвардійців тримали у підземеллях без світла та без можливості нормально спілкуватися. Як поводяться із хлопцями зараз – невідомо. Але цілком ймовірно, що росіяни погодяться їх повернути в Україну аж після закінчення активної фази війни.



"У них забрали всі засоби зв’язку, коли вони перебували там. І потім їх вивезли. Яка їхня доля, на жаль, сказати не можу. Ведуться перемовини про їхній обмін. Але ми розуміємо, що це буде, можливо, лише після закінчення активної фази бойових дій", – заявив очільник МВС.



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