Велетенські фігури княгині Ольги та князя Володимира представляють Україну на фестивалі в Барселоні

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Уперше в Барселоні будуть представлені ляльки-велетні міста-гостя фестивалю. Бо зазвичай це — постаті, повʼязані з місцевою культурою та історією", - написав він.

За його словами, до фестивалю Київ і мерія Барселони готувалися рік.

"І сьогодні ввечері грандіозний фестиваль відкриватимуть ходою українські велетні-фігури княгині Ольги та князя Володимира. Образи постатей, які творили історію розвитку нашої держави. Історію, яку намагається вкрасти й знищити Росія", - розповів Кличко.

Фігури видатних постатей виготовляли каталонські майстри за українськими ескізами.

Київські велетні відкриють свято Барселони під музичний супровід Козацького маршу у виконанні каталонських музикантів. Також заплановано танець Київського академічного театру українського фольклору "Берегиня", зазначив Кличко.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko