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Велетенські фігури княгині Ольги та князя Володимира представляють Україну на фестивалі в Барселоні

22 вересня, 2023 п'ятниця
18:31
Культура

Київ став учасником щорічного фестивалю La Mercè, головного свята Барселони. Україну на заході представляють велетенські фігури княгині Ольги й князя Володимира

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Уперше в Барселоні будуть представлені ляльки-велетні міста-гостя фестивалю. Бо зазвичай це — постаті, повʼязані з місцевою культурою та історією", - написав він.

За його словами, до фестивалю Київ і мерія Барселони готувалися рік.

"І сьогодні ввечері грандіозний фестиваль відкриватимуть ходою українські велетні-фігури княгині Ольги та князя Володимира. Образи постатей, які творили історію розвитку нашої держави. Історію, яку намагається вкрасти й знищити Росія", - розповів Кличко.

Фігури видатних постатей виготовляли каталонські майстри за українськими ескізами.

Київські велетні відкриють свято Барселони під музичний супровід Козацького маршу у виконанні каталонських музикантів. Також заплановано танець Київського академічного театру українського фольклору "Берегиня", зазначив Кличко.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

 
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