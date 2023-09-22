Україна відмовилася від Мангеттенського фестивалю короткометражок через проведення аналогічного заходу у РФ
26-й Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів цьогоріч не відбудеться в Україні, бо в переліку країн, де доступний онлайн-перегляд, є Росія
Кінокомпанія "Артхаус Трафік", яка була організатором показів в Україні, розриває відносини з засновником фестивалю, повідомила її пресслужба.
"Цього року головний організатор Мангеттенського фестивалю короткометражних фільмів прийняв рішення відновити покази для росіян (у 2022 році сеанси в Росії були скасовані). Так, спеціально для росіян фестиваль організував онлайн-перегляд із російськими субтитрами в понад 50 країнах світу. Це фактично робить російських глядачів найбільш привілейованими — жоден глядач із будь-якої іншої країни не має настільки широких можливостей", - ідеться у повідомленні.
Також на сайті фестивалю оприлюднили інструкцію для резидентів РФ, яка допомагає обійти підсанкційні платіжні системи при купівлі квитка.
Вказується, що у Білорусі, яка підтримує російську агресію, заплановано покази офлайн.
Засновник фестивалю Нік Мейсон проігнорував звернення України з проханням скасувати показ фільмів для росіян.
Як вказує "Артхаус Трафік", кінофестиваль був одним із найбільш відвідуваних в Україні.
- Раніше мережу обурила участь українського письменника Андрія Куркова у заході з росіянкою Машею Гессен.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.51 Купівля 37.51Продаж 38.26
- EUR Купівля 40.29Продаж 41.23
- Актуальне
- Важливе