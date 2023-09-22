Україна відмовилася від Мангеттенського фестивалю короткометражок через проведення аналогічного заходу у РФ

Кінокомпанія "Артхаус Трафік", яка була організатором показів в Україні, розриває відносини з засновником фестивалю, повідомила її пресслужба.

"Цього року головний організатор Мангеттенського фестивалю короткометражних фільмів прийняв рішення відновити покази для росіян (у 2022 році сеанси в Росії були скасовані). Так, спеціально для росіян фестиваль організував онлайн-перегляд із російськими субтитрами в понад 50 країнах світу. Це фактично робить російських глядачів найбільш привілейованими — жоден глядач із будь-якої іншої країни не має настільки широких можливостей", - ідеться у повідомленні.

Також на сайті фестивалю оприлюднили інструкцію для резидентів РФ, яка допомагає обійти підсанкційні платіжні системи при купівлі квитка.

Вказується, що у Білорусі, яка підтримує російську агресію, заплановано покази офлайн.

Засновник фестивалю Нік Мейсон проігнорував звернення України з проханням скасувати показ фільмів для росіян.

Як вказує "Артхаус Трафік", кінофестиваль був одним із найбільш відвідуваних в Україні.