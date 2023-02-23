Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтервʼю агенції Reuters, передає "Радіо Свобода".

"Британія може запропонувати Україні більше танків на додаток до 14 вже обіцяних, але це залежатиме від оборонних потреб країни", - сказав Воллес.

"Важливо переконатися, що ми зможемо підтримати їх (потреби України, - ред.) упродовж цього року. Оскільки Росія використовує власну тактику м'ясорубки, коли російська армія не дбає про власний народ, ми повинні переконатися, що вона не зможе досягти успіху", – сказав Воллес.

Очільник британської міноборони визнав, що на все це потрібні гроші, але не озвучив деталі переговорів щодо залучення додаткових коштів до бюджету цього місяця, що зараз тривають.

Міністр відвідав полігон на південному заході Англії, де українські військові вчаться керувати танками в бойових умовах. У заяві міністерства оборони Великої Британії сказано, що навчання "відбувається швидко" і потребуватиме кількох тижнів.

"Українці продовжуватимуть воювати, а Британія разом із нашими союзниками не похитнеться. Ми продовжуватимемо надавати можливості, необхідні для підтримки України, стільки, скільки буде потрібно", – наголосив Воллес.