Про це заявив міністр оборони країни Бен Воллес у середу, 9 листопада.

Воллес сказав, що Велика Британія найближчим часом завершить поставку Збройним Силам України приблизно 1000 додаткових ракет "земля – повітря". Це стало відповіддю на запити України щодо посилення можливостей протиповітряної оборони. Ці ракети відіграватимуть життєво важливу роль у забезпеченні протиповітряної оборони України та захисті її критичної інфраструктури, яка постійно стає мішенню для Росії.

Ракети можна використовувати в комплексі з наявними засобами ЗСУ. Обладнання складається з пускових установок і ракет і здатне збивати повітряні цілі, зокрема російські безпілотники та крилаті ракети.

"Це зобов’язання щодо постачання ще сотень ракет "земля-повітря" продовжує нашу оборонну підтримку України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконного націлювання на критично важливу національну інфраструктуру", – зазначив Воллес.

Як повідомили раніше 9 листопада, до середини грудня Британія планує доставити в Україну намети з підігрівом і понад 25 000 комплектів одягу для екстремально холодної погоди, що забезпечить військовослужбовцям можливість діяти та виживати в умовах низьких температур в Україні

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