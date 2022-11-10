Велика Британія надасть Україні тисячу додаткових ракет для ППО "земля-повітря"
Велика Британія додатково надасть Україні приблизно 1000 ракет "земля-повітря", щоб допомогти боротися з російською загрозою українській інфраструктурі
Про це заявив міністр оборони країни Бен Воллес у середу, 9 листопада.
Воллес сказав, що Велика Британія найближчим часом завершить поставку Збройним Силам України приблизно 1000 додаткових ракет "земля – повітря". Це стало відповіддю на запити України щодо посилення можливостей протиповітряної оборони. Ці ракети відіграватимуть життєво важливу роль у забезпеченні протиповітряної оборони України та захисті її критичної інфраструктури, яка постійно стає мішенню для Росії.
Ракети можна використовувати в комплексі з наявними засобами ЗСУ. Обладнання складається з пускових установок і ракет і здатне збивати повітряні цілі, зокрема російські безпілотники та крилаті ракети.
"Це зобов’язання щодо постачання ще сотень ракет "земля-повітря" продовжує нашу оборонну підтримку України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконного націлювання на критично важливу національну інфраструктуру", – зазначив Воллес.
- Як повідомили раніше 9 листопада, до середини грудня Британія планує доставити в Україну намети з підігрівом і понад 25 000 комплектів одягу для екстремально холодної погоди, що забезпечить військовослужбовцям можливість діяти та виживати в умовах низьких температур в Україні
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