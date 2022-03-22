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Велика Британія передала Україні 3,7 млн одиниць медичних засобів

22 березня, 2022 вiвторок
15:19

Велика Британія передала Україні 3,7 мільйона одиниць медичних засобів та обладнання, щоб допомогти впоратися з надзвичайною ситуацією, викликаною вторгненням Росії

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Відомо, що напередодні до України відправили 11-й вантаж з понад 1,5 млн дозами життєво необхідних ліків, серед яких знеболюючі засоби для тих, хто був поранений в результаті російських нападів, а також заспокійливі засоби для процедур інтенсивної терапії.

"Предмети, включно з життєво важливими ліками, матеріалами для перев’язок та обладнання для інтенсивної терапії, були подаровані Національною службою охорони здоров'я Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії і доставлені за призначенням", – йдеться в повідомленні. 

Передана допомога є частиною ширшої гуманітарної відповіді уряду на цю надзвичайну ситуацію. Від початку війни уряд Британії вже надав 400 мільйонів фунтів стерлінгів гуманітарної та економічної допомоги Україні та сусіднім країнам.

  • Нагадаємо, Велика Британія посилить військову та економічну підтримку України.

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Велика Британія
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