Велика Британія показала банкноти із зображенням короля Чарльза ІІІ

Про це повідомили на сайті Банку Англії.

Так портрет короля Чарльза III стане єдиною зміною в нинішньому дизайні купюр номіналом 5, 10, 20 і 50 фунтів стерлінгів. Його зобразили замість портрета королеви Єлизавети II на лицьовій стороні та в прозорому захисному "віконці".

Згідно з вказівками королівської родини, нові купюри надрукують для заміни зношених банкнот. Також їх друкуватимуть для задоволення підвищеного попиту, щоб мінімізувати фінансові та екологічні наслідки заміни.

Утім зазначають, що банкноти із зображеннями королеви Єлизавети та короля Чарльза прийматимуть у магазинах паралельно, після того, які нові купюри почнуть циркулювати. Наразі в обігу перебуває близько 4,5 млрд окремих купюр Банку Англії, загальна сума яких складає близько 80 млрд фунтів стерлінгів.

Банкноти з портретом короля Чарльза III почнуть надходити в обіг із середини 2024 року.

8 грудня стало відомо, що у Великій Британії викарбували перші монети із зображеннями короля Чарльза III: в обіг надійшло близько 10 млн монет номіналом 50 пенсів.