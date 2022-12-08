У Британії викарбували перші монети з портретом Чарльза III
У Великій Британії надійшли в обіг майже 10 млн монет з портретом короля Чарльза III номіналом 50 пенсів
Про це повідомляє у четвер, 8 грудня, французька газета Le Figaro з посиланням на Королівський монетний двір Великобританії.
Офіційний портрет, який зображений на цих монетах, створив скульптор Мартін Дженнінгс. Він був розроблений за фотографією та затверджений королем наприкінці вересня. Згідно з традицією, обличчя нового короля повернуто в протилежний бік від зображення монарха, який йому передував. Таким чином, Чарльз дивиться ліворуч, а зображення королеви Єлизавети II дивиться праворуч.
На реверсі монети зображені гербові щити та символи чотирьох народів, що входять до Сполученого Королівства.
Загалом спочатку в обіг надійдуть 9,6 млн. нових монет. При цьому близько 27 млрд. монет з портретом королеви Єлизавети II, які зараз перебувають в обігу, залишаються законним платіжним засобом.
Le Figaro зазначає, що перші банкноти з портретом короля Карла III з'являться в обігу в середині 2024 року.
- 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II.
- 10 вересня у Лондоні формально оголосили Чарльза III королем Великої Британії.
- Коронація Чарльза ІІІ, нового монарха Великої Британії, відбудеться 6 травня 2023 року.
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