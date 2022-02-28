Велика Британія повідомила про подальші санкції проти РФ
Міністр закордонних справ Ліз Трасс повідомила, що ще три російські банки потраплять під санкції
Про це вона заявила у Палаті громад, повідомляє ЄП
"Сьогодні я можу повідомити Палаті представників, що вноситиму два нові законопроєкти про санкції. Перший запроваджує набір нових обмеженть щодо фінансового сектора Росії. Він включає повноваження забороняти російським банкам проводити платежі в фунтах стерлінгів", - заявила Трасс.
За її словами, Британія заморозить активи ще трьох російських банків - ВЕБ, "Совкомбанку" і банку "Открытие".
Російські гіганти, такі як "Газпром", більше не зможуть випускати боргові зобов'язання або акції у ВБ.
Вона також оголосила, що країна заборонить експорт до Росії з Британії в ряді "критичних секторів". Це включає високотехнологічне обладнання.
Трасс сказала, що Британія "готова понести економічні жертви", щоб підтримати Україну, і буде підтримувати санкції "скільки це буде потрібно".
Міністр додала, що вона "налаштована піти набагато, набагато далі" у застосуванні санкцій.
Велика Британія також заявляє, що очолить зусилля щодо відсторонення РФ від Інтерполу.
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