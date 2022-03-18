Велика Британія призупиняє податкову співпрацю з РФ і Білоруссю, - Мінфін України

Про це повідомив Мінфін України.



"Велика Британія заморожує податкову співпрацю з Росією та Білоруссю, призупиняючи будь-який обмін з ними податковою інформацією", - зазначила фінансовий секретар Казначейства Люсі Фрейзер у письмовій заяві до британського парламенту.



Таке рішення свідчить про те, що Велика Британія не надаватиме РФ і Білорусі інформацію, котра може спричинити збільшення податкових пільг або прибутку для них. Це не вплине суттєво на здатність країни вирішувати проблеми несплати податків.



"Нагадаємо країни з усього світу підписали одна з одною двосторонні угоди, які дозволяють їхнім національним податковим органам запитувати інформацію від інших партнерів, щоб боротися з ухиленням від сплати податків", - зауважили в Мінфіні України.

Нагадаємо, Велика Британія додала 370 осіб до санкційного списку проти Росії та Білорусі через вторгнення в Україну.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb