Велика Британія розглядає можливість скасування видачі росіянам "золотих віз" через загострення агресії РФ проти України

Про це пишуть Financial Times і The Times, посилаючись на джерела, близькі до голови МВС Великої Британії Пріті Пател.



За інформацією видання, через загострення військової агресії Росії щодо України Пріті Пател за кілька днів відмовиться від видачі так званої "золотої візи" росіянам, щоб зупинити потік "брудних грошей" з РФ до Великої Британії.



Віза інвестора першого рівня дає змогу іноземцям, котрі ввезуть до Великої Британії капітал, отримати громадянство країни.



Зараз британський уряд посилено вивчає візові правила, щоб не допустити ввезення до країни активів, які мають стосунок до російського президента Володимира Путіна.

Як повідомляли раніше, 10 лютого під час візиту до Росії Ліз Трасс закликала Москву відмовитися від риторики холодної війни та попередила, що нове російське вторгнення в Україну буде мати "катастрофічні" наслідки.

Велика Британія ухвалила закон, який дозволяє уряду вводити жорсткі санкції проти Росії у разі нового вторгнення в Україну.