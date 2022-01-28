Велика Британія закликає великий бізнес посилити захист від можливих російських кібератак
Британський національний центр кібербезпеки (NCSC) попередив великий бізнес про можливі кібератаки, організовані Російською Федерацією, на тлі посилення російської агресії проти України
Про це повідомляє Reuters.
"Британським організаціям наполегливо рекомендуємо підвищити свою стійкість у кібербезпеці у відповідь на зловмисні кіберінциденти в Україні та навколо неї", - заявили в центрі кібербезпеки.
Операційний директор NCSC Пол Чічестер зазначив, що протягом кількох років у центрі спостерігають модель зловмисної поведінки росіян у кіберпросторі. Зокрема, нещодавні кібератаки в Україні мали такі ж ознаки, як і попередні дії росіян у цьому просторі.
"Інциденти в Україні мають ознаки подібної активності Росії, яку ми спостерігали раніше", - сказав Чічестер.
- Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду. У Держспецзв'язку заявили, що під час кібератаки витоку персональних даних не було.
- СБУ виявила ознаки причетності РФ до кібератаки на понад 70 держресурсів України та встановила, що хакери зробили це через злам інфраструктури комерційної компанії.
- 26 січня кібератаку здійснили на офіційний сайт держави Ukraine.ua.
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