"Велика термомодернізація" зменшить платіжки за опалення на 60%, - ОПУ

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час виступу на форумі "Безпечні та спроможні громади майбутнього", передає Укрінформ.



"Велика термомодернізація" торкнеться, думаю, кожної громади. На цей рік ми запланували 6 тисяч термомодернізованих будинків", - сказав він.



Тимошенко уточнив, що завдяки термомодернізації вдасться зменшити платіжки мешканців за опалення у таких будинках на 60%.



Крім того, за його словами, програма дозволить зменшити споживання газу на 437 млн кубометрів.



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