Венедіктова просить Ярославського повернутися з Лондону: "Я вам обіцяю, що все буде за законом"

З такою заявою посадовиця виступила сьогодні, 12 лютого 2022 року, інформує Еспресо.TV із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми хочемо, щоб у нас було все чесно, прозоро, справедливо, я вам обіцяю, що ми не перетворюватимемо нічого на політичні ігри, але давайте не будемо робити зі звичайної кримінальної справи якийсь фарс. Повертайтеся в Україну. Я вам обіцяю, що все буде за законом, все буде чесно, професійно і швидко. Ми виконаємо всі слідчі дії. Тут гарантія - моє слово", - сказала Венедіктова.



Читайте також: Слідчі поспішили з підозрою водієві Ярославського, - Венедіктова

Вона відмовилася відповідати, чи має слідство інформацію, де під час ДТП перебували водій, який заявив про свою причетність до події, і Ярославський, а також на інші запитання, що стосуються перебігу слідства.



Читайте також: Марина Данилюк-Ярмолаєва. Ярославський - новий Трухін. Як ДТП за участю мажорів знищують владу Зеленського

"Слідство працює. Подробиці сказати не можу, але слідство працює", - сказала Венедіктова.