Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал Венедіктова просить Ярославського повернутися з Лондону: "Я вам обіцяю, що все буде за законом"

Венедіктова просить Ярославського повернутися з Лондону: "Я вам обіцяю, що все буде за законом"

12 лютого, 2022 субота
18:56
Кримінал Ірина Венедіктова

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова закликала підприємця Олександра Ярославського повернутися з Великої Британії й пообіцяла йому чесне та професійне розслідування

З такою заявою посадовиця виступила сьогодні, 12 лютого 2022 року, інформує Еспресо.TV із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми хочемо, щоб у нас було все чесно, прозоро, справедливо, я вам обіцяю, що ми не перетворюватимемо нічого на політичні ігри, але давайте не будемо робити зі звичайної кримінальної справи якийсь фарс. Повертайтеся в Україну. Я вам обіцяю, що все буде за законом, все буде чесно, професійно і швидко. Ми виконаємо всі слідчі дії. Тут гарантія - моє слово", - сказала Венедіктова.

Читайте такожСлідчі поспішили з підозрою водієві Ярославського, - Венедіктова

Вона відмовилася відповідати, чи має слідство інформацію, де під час ДТП перебували водій, який заявив про свою причетність до події, і Ярославський, а також на інші запитання, що стосуються перебігу слідства.

Читайте такожМарина Данилюк-Ярмолаєва. Ярославський - новий Трухін. Як ДТП за участю мажорів знищують владу Зеленського

"Слідство працює. Подробиці сказати не можу, але слідство працює", - сказала Венедіктова.

  • Як повідомлялося, після смертельного ДТП за участю нібито авто з кортежу Ярославського бізнесмен вилетів до родини у Лондон.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
ДТП
Харків
Олександр Ярославський
Ірина Венедіктова
смертельне ДТП
Читайте також:
Наталка Діденко
11 лютого, 2022 п'ятниця
До України несуться штормовий вітер, морози й мокрий сніг, - синоптик Наталка Діденко про погоду на вихідних
11 лютого, 2022 п'ятниця
Ірина Геращенко: Cиловики біля Апеляційного суду блокують площу і перешкоджають народним депутатам
Зеленський
11 лютого, 2022 п'ятниця
"Інакше будуть кадрові рішення": Зеленський доручив головам низки ОДА за два тижні доукомплектувати Сили тероборони
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.9
    Купівля 27.9
    Продаж 28.22
  • EUR
    Купівля 31.73
    Продаж 32.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
12 лютого
20:35
Олександр Марцинюк (Почаїв)
Скандальний священик з Почаєва везтиме людей автобусами до Києва, - ЗМІ
20:15
"Чітко", "рішуче", "серйозно". Про що Байден сьогодні попередив Путіна
20:02
Юлія Джима
Олімпіада-2022: Розклад дев'ятого дня зимових Ігор у Пекіні
19:49
Руслан Стефанчук
Стефанчук погодився перевести Раду в безперервний режим
19:34
Байден годину спілкувався з Путіним щодо України
19:16
Денис Шмигаль
"Причин для дестабілізації гривні не існує. Давайте не створювати їх самі, підігруючи ворогу", - Шмигаль
18:59
Ексклюзив
Аркадій Бабченко
"Слід готуватись до майбутньої війни", – Аркадій Бабченко
18:42
KLM скасовує рейси до України
18:30
Олімпійська чемпіонка зі скелетону Ханна Нойзе
Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 8-го дня Ігор у Пекіні
18:21
Слідчі поспішили з підозрою водієві Ярославського, - Венедіктова
18:09
Оновлено
Лижні гонки, естафета
Олімпіада-2022: Усі результати українців у восьмий день Ігор у Пекіні
18:01
Оновлено
Нік Баумгартнер та Ліндсі Джейкобелліс
Олімпіада-2022: Усі медалісти восьмого дня Ігор у Пекіні. ФОТО
17:34
Адмінбудівлі, Кримський канал, заворушення. На Херсонщині пройшли навчання з нейтралізації провокацій Росії
17:33
Ексклюзив
Павло Клімкін
"Значна частина Європи готова говорити з Путіним мовою 1938 року", – Павло Клімкін
17:13
Макрон - Путіну: "Я прошу вас зупинитися"
16:50
З понеділка старшокласники Вінниці виходять із карантину
16:25
Президент спілки "Офіцери групи "Альфа" (Росія) Олексій Філатов
"Це розірве Росію зсередини". Проти нових ударів по Україні виступив голова ветеранів спецназу КДБ-ФСБ
16:10
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
"На повномасштабне вторгнення в Україну й приведення маріонеткового уряду Москва вже не наважиться", – Андрій Піонтковський
15:54
Оновлено
Силовий та фінансовий блоки уряду зберуться на закрите засідання
15:19
В Одесі розігнали проросійську акцію під червоними прапорами
15:01
Ексклюзив
Павло Клімкін
РФ не готова до війни проти України, але сценарій провокацій на окремих напрямках цілком реальний, - Клімкін
15:00
Наталія Піпа
"Ми всі зараз панікуємо, а найкраща поведінка – це готуватися до наступу", − нардепка Наталія Піпа
14:55
Марш єдності
У Києві відбувається "Марш єдності за Україну"
14:39
Зеленський
Розуміємо, що ризики є: Зеленський прокоментував інформацію про вторгнення РФ найближчими днями
14:12
Німеччина аеропорт
Німеччина також закликала своїх громадян залишити Україну
13:36
Михайло Цимбалюк
"Путін хоче підвищити градус, щоб українці сказали: "Підпишіть що-небудь, тільки б у нас війни не було", − генерал-лейтенант МВС 
13:27
Гурбангули Бердимухамедов
Президент Туркменістану Бердимухамедов оголосив, що йде у відставку
13:07
Надзвичайний та Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс
Посол Великої Британії Сіммонс заявила, що залишається в Україні
12:31
посольство США
Держдеп США наказав виїхати з України дипломатам, які не займають критично важливі посади
12:15
Дмитро Підручний
Олімпіада-2022: Брати Бьо разом опинилися на п'єдесталі у спринті, українці фінішували у топ-15
11:49
У Києві внаслідок вибуху в будинку в приватному секторі загинув чоловік
11:42
Ігор Романенко
"Провокації наступу на Україну підготовлено як з Півдня, так і з Півночі та Сходу", − генерал-лейтенант ЗСУ
11:26
МЗС
Наша держава має сильну дипломатичну позицію, а ЗСУ готові давати відсіч агресору, - МЗС України
10:47
Олександр Лукашенко
У США попередили Лукашенка про відповідальність за допомогу РФ в агресії проти України
10:22
Джордж Камбосос
Абсолютний чемпіон світу відкинув пропозицію про бій від конкурента Ломаченка
10:01
Джейк Салліван
Китай не зможе компенсувати Росії втрати від санкцій, - Салліван
09:39
Посольство Росії у Києві
Російські дипломати почали залишати Україну, - росЗМІ
09:38
Петро Порошенко
Порошенко вимагає від Зеленського негайно скликати РНБО і готовий надати план дій із захисту країни
09:25
Джон Гербст
Колишній посол Гербст: “Не питайте, що Путін може нам зробити, запитайте, що ми можемо зробити Путіну”
09:18
фондова біржа
Котирування акцій на Волл-стріт різко впали через загрозу російського вторгнення до України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV