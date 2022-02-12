Венедіктова просить Ярославського повернутися з Лондону: "Я вам обіцяю, що все буде за законом"
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова закликала підприємця Олександра Ярославського повернутися з Великої Британії й пообіцяла йому чесне та професійне розслідування
З такою заявою посадовиця виступила сьогодні, 12 лютого 2022 року, інформує Еспресо.TV із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо ми хочемо, щоб у нас було все чесно, прозоро, справедливо, я вам обіцяю, що ми не перетворюватимемо нічого на політичні ігри, але давайте не будемо робити зі звичайної кримінальної справи якийсь фарс. Повертайтеся в Україну. Я вам обіцяю, що все буде за законом, все буде чесно, професійно і швидко. Ми виконаємо всі слідчі дії. Тут гарантія - моє слово", - сказала Венедіктова.
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Вона відмовилася відповідати, чи має слідство інформацію, де під час ДТП перебували водій, який заявив про свою причетність до події, і Ярославський, а також на інші запитання, що стосуються перебігу слідства.
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"Слідство працює. Подробиці сказати не можу, але слідство працює", - сказала Венедіктова.
- Як повідомлялося, після смертельного ДТП за участю нібито авто з кортежу Ярославського бізнесмен вилетів до родини у Лондон.
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