Венедіктова викликала Тупицького для вручення нової підозри, - адвокат
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова викликає ексглаву КСУ Олександра Тупицького 16 липня на 11:00 вручення повідомлення про підозру
Про це повідомив адвокат Тупицького Ростислав Кравець у Facebook.
Він заявив про порушення норм КПК під час вручення повістки.
"Самої підозри, щоправда, ще немає, але до ранку планують написати… Суддівське самоврядування та Вища рада правосуддя поки мовчать", - повідомив Кравець.
- Нагадаємо, що Верховний Суд заявив, що визнав незаконним указ Володимира Зеленського, яким він скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду, адже президент вийшов за рамки своїх повноважень.
- Речник президента України Володимира Зеленського заявив, що повернення Олександра Тупицького до Конституційного Суду - це спроба зірвати проведення судової реформи.
- В ОПУ згодом повідомили, що оскаржать рішення Верховного Суду.
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