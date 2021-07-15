Венедіктова викликала Тупицького для вручення нової підозри, - адвокат

Про це повідомив адвокат Тупицького Ростислав Кравець у Facebook.



Він заявив про порушення норм КПК під час вручення повістки.



"Самої підозри, щоправда, ще немає, але до ранку планують написати… Суддівське самоврядування та Вища рада правосуддя поки мовчать", - повідомив Кравець.

Нагадаємо, що Верховний Суд заявив, що визнав незаконним указ Володимира Зеленського, яким він скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду, адже президент вийшов за рамки своїх повноважень.

Речник президента України Володимира Зеленського заявив, що повернення Олександра Тупицького до Конституційного Суду - це спроба зірвати проведення судової реформи.

В ОПУ згодом повідомили, що оскаржать рішення Верховного Суду.