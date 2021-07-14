Повернення Тупицького - це спроба зірвати проведення судової реформи, - речник Зеленського
Речник президента України Володимира Зеленського заявив, що повернення Олександра Тупицького до Конституційного Суду - це спроба зірвати проведення судової реформи
Про це повідомляє прес-служба ОПУ.
"Це відверта спроба повернути Олександра Тупицького до стерна Конституційного Суду, аби звідти зірвати проведення судової реформи й залишити старі схеми", – речник Володимира Зеленського прокоментував рішення Касаційного адміністративного суду.
Він додав, що президент України неприємно здивований цим рішенням.
- Нагадаємо, що Верховний Суд заявив, що визнав незаконним указ Володимира Зеленського, яким він скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду, адже президент вийшов за рамки своїх повноважень.
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