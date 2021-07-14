Повернення Тупицького - це спроба зірвати проведення судової реформи, - речник Зеленського

Про це повідомляє прес-служба ОПУ.



"Це відверта спроба повернути Олександра Тупицького до стерна Конституційного Суду, аби звідти зірвати проведення судової реформи й залишити старі схеми", – речник Володимира Зеленського прокоментував рішення Касаційного адміністративного суду.



Він додав, що президент України неприємно здивований цим рішенням.

Нагадаємо, що Верховний Суд заявив, що визнав незаконним указ Володимира Зеленського, яким він скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду, адже президент вийшов за рамки своїх повноважень.