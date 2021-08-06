Венедіктова взяла на контроль справу про смерть голови БДУ Шишова

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



"Ми заслуховуємо справу щодня. Чому не з'являється інформація? Тому що ще занадто рано говорити про це", - сказала генпрокурорка.

За її словами, розслідування перебуває на її контролі.

"Ця справа може бути політизована. Я намагаюся якнайменше втягуватися навіть у можливі елементи геополітики", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, 2 серпня Віталій Шишов вийшов на прогулянку в Києві та не повернувся

3 серпня його знайшли повішеним у парку.

У Білоруському домі, чиїм співзасновником був Віталій Шишов, заявили про стеження за ним.

Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що з приводу стеження в поліцію не зверталися

Прокуратура почала розслідувати справу, кваліфікувавши її як умисне вбивство.