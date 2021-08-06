Венедіктова взяла на контроль справу про смерть голови БДУ Шишова
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова взяла під контроль справу про смерть керівника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова в Києві
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми заслуховуємо справу щодня. Чому не з'являється інформація? Тому що ще занадто рано говорити про це", - сказала генпрокурорка.
За її словами, розслідування перебуває на її контролі.
"Ця справа може бути політизована. Я намагаюся якнайменше втягуватися навіть у можливі елементи геополітики", - додала Венедіктова.
- Нагадаємо, 2 серпня Віталій Шишов вийшов на прогулянку в Києві та не повернувся
- 3 серпня його знайшли повішеним у парку.
- У Білоруському домі, чиїм співзасновником був Віталій Шишов, заявили про стеження за ним.
- Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що з приводу стеження в поліцію не зверталися
- Прокуратура почала розслідувати справу, кваліфікувавши її як умисне вбивство.
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