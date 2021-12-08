Венеційська комісія перенесла розгляд закону про олігархів

Про це написала постійна представниця Конституційного Суду у Верховній Раді Ольга Совгиря.



"Бюро Венеційської комісії повідомило про перенесення розгляду питання про надання висновку щодо закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" на наступну пленарну сесію Комісії, яка відбудеться у другій половині січня 2022 року", - повідомила вона.



Також Совгиря додала, що висновок нададуть за терміновою процедурою.



Вона нагадала, що попередньо розгляд цього питання планували на 10-11 грудня 2021 року на 129-й пленарній сесії Венеційської комісії.

Нагадаємо, 16 вересня 2021 року Венеційська комісія отримала для оцінки законопроєкт про олігархів.

23 вересня Верховна Рада ухвалила закон про статус олігархів в Україні.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки попросив Разумкова поставити на переголосування прийнятий 23 вересня закон про олігархів у зв'язку з юридичною колізією. Адже народні депутати врахували одночасно три правки, які суперечать одна одній.

24 вересня голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо попросив Зеленського надати закон про олігархів для оцінки.

30 вересня Дмитро Разумков заявив, що закон про олігархів повторно направлять до Венеційської комісії після підписання Зеленським.

На початку листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів (проєкт №5599). Він набуде чинності через шість місяців після офіційної публікації. Згідно з остаточною редакцією визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює голова держави. Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.

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